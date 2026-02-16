Tommaso Saccardi si piazza decimo nello slalom di Milano Cortina 2026, dopo aver affrontato una prima manche difficile. La gara si svolge sotto una neve intensa e con scarsa visibilità, che hanno complicato molto il percorso. Tra i partecipanti, spiccano McGrath e Vinatzer, davanti a Saccardi.

milano cortina 2026 vede lo slalom maschile affrontare condizioni difficili, con neve fitta e visibilità al limite che hanno prodotto una prima manche estremamente impegnativa. al vertice della classifica si è imposto un atleta che ha sfruttato al massimo il pettorale numero uno, dando il senso di una corsa tatticamente accurata e tecnicamente asciutta. in testa emerge Atle Lie McGrath, che sfrutta al meglio il pettorale di testa e guida la classifica iniziale. McGrath conduce con un vantaggio di 0,59 secondi su Loïc Meillard, che partiva con il pettorale 2 e resta in zona mediana alta. Fabio Gstrein, al numero 12, compie un piccolo capolavoro e si insinua in terza posizione a 0,94 dalla testa. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Tommaso Saccardi sorprende in slalom con un decimo posto, dietro a McGrath e a Vinatzer

Nel primo slalom di Wengen, McGrath e i norvegesi si sono distinti dominando la prima manche, con Vinatzer al 15° posto.

Questa notte a Schladming si è corso lo slalom speciale maschile di Coppa del mondo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.