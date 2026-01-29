Ivan Panizzolo aggredito fuori dal bar Canova | Io soffocato e colpito con il piede di porco pensavo di morire Non conoscevo quel giovane

Questa mattina a Vigonovo si è verificata una violenta aggressione ai danni di Ivan Panizzolo, colpito senza motivo davanti al bar Canova. L’uomo ha raccontato di essere stato colpito con un piede di porco e di aver pensato di morire mentre si trovava in strada. La polizia sta cercando il giovane che ha aggredito, ancora sconosciuto, e che non avrebbe avuto alcun motivo per scatenare la violenza. La scena si è svolta in modo improvviso, lasciando sconcertati i testimoni e la comunità locale.

VIGONOVO (VENEZIA) - Sfacciato e senza vergogna. Dopo avere pestato e mandato all'ospedale, lunedì sera, senza motivo, un avventore del bar Canova di Vigonovo, martedì mattina il 21enne si è ripresentato allo stesso bar come se nulla fosse successo. Tra lo stupore e il disorientamento dei presenti, salutando tutti quelli che incontrava. Più tardi è addirittura tornato sullo stesso posto con la mamma per avere indietro il piede di porco lungo 50 centimetri col quale lunedì sera aveva colpito il 51enne Ivan Panizzolo di Vigonovo, cliente abituale del bar. Attrezzo che invece lunedì sera era già stato recuperato e sequestrato dalle forze dell'ordine accorse sul posto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

