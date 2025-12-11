Sorprende i ladri dai vicini di casa li insegue con il furgone Poi la fuga nel traffico

A Ponsacco, in provincia di Pisa, un residente ha sorpreso dei ladri che avevano appena derubato una vicina. Dopo averli inseguiti con il furgone, il malvivente si è lanciato nel traffico cittadino, tentando di sfuggire alle forze dell’ordine. L’episodio si è verificato in via Boccaccio, coinvolgendo due uomini e una donna che avevano colpito la vittima prima di fuggire.

Ponsacco (Pisa), 11 dicembre 2025 – Via Boccaccio a Ponsacco presa di mira dai ladri. L'altra sera uno dei residenti, appena tornato a casa dal lavoro, ha assistito alla fuga di una banda di malviventi – due uomini e una donna – che avevano appena derubato una vicina e prima di scappare l'hanno anche colpita con uno schiaffo. Lui ha rimesso in moto il furgone e li ha inseguiti fino alla Capaccina di Cevoli, verso Casciana Terme, in mezzo al traffico. Il cittadino coraggioso inseguitori dei malviventi si chiama Rosario Annunziata e ha accettato di raccontare a La Nazione quello che è successo martedì alle 18,30.

