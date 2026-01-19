Sora i Carabinieri e l’Associazione Capitano Ultimo incontrano i Bambini della Scuola dell’infanzia

Sora, i Carabinieri e l’Associazione Capitano Ultimo hanno incontrato i bambini della scuola dell’infanzia, proseguendo le iniziative di educazione alla legalità. Questi incontri, organizzati dalla Compagnia di Sora, mirano a sensibilizzare i più giovani sui valori della legalità e della cittadinanza responsabile, rappresentando un passo importante nel percorso formativo e di crescita condiviso tra forze dell’ordine, associazioni e scuole del territorio.

Si inserisce negli incontri a valenza socioeducativa organizzati tra l’Arma dei Carabinieri e le scolaresche ed incentrati sulla formazione della “cultura della legalità” ma si tratta di un progetto molto ambizioso e assai delicato, quello condiviso dai Carabinieri della Compagnia di Sora e.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it A Palazzolo i bambini della scuola dell'infanzia incontrano gli alunni della primaria

A Palazzolo dello Stella, i bambini della scuola dell'infanzia incontrano gli alunni della primaria in occasione della Giornata dell'amicizia. L'evento, organizzato dalla scuola, mira a promuovere momenti di confronto e collaborazione tra le diverse età, coinvolgendo anche le famiglie. Un’occasione per rafforzare i legami e condividere esperienze in un contesto di crescita e socializzazione. Leggi anche: In Municipio i bambini della scuola dell’infanzia San Vincenzo de’ Paoli La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Sora, studente 17enne accoltellato davanti al liceo dopo una lite. Denunciato un coetaneo - Una lite scoppiata all’improvviso, toni accesi, spintoni e uno studente ferito al collo con una coltellata. ilmattino.it

SORA 17/01/2026 –IDENTIFICATO L’AUTORE DEL FERIMENTO DEL 17ENNE DAVANTI SCUOLA I carabinieri hanno identificato l’autore del ferimento del 17enne di Sora avvenuto davanti il liceo in via Marcello Lucarelli si tratta di un giovane coetaneo resi - facebook.com facebook

I carabinieri della Compagnia di Sora stanno indagando per risalire all'aggressore del liceale che questa mattina è stato colpito con una coltellata davanti al Liceo Artistico di via Lucarelli. A precedere l'aggressione è stata una breve ma accesa discussione, x.com

