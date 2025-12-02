I carabinieri incontrano gli alunni della scuola primaria di via Cavour FOTO

I carabinieri della Compagnia di Pescara incontrano i piccoli alunni della scuola primaria del comprensivo 'Pescara 5' di via Cavour. All'appuntamenti, che si è svolto nei giorni scorsi, hanno partecipato gli alunni delle classi 4D e 4E, che hanno consegnato ai militari alcune lettere da loro. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Altre letture consigliate

I Carabinieri incontrano gli alunni di quinta elementare di Mesagne - Vai su X

Le classi prime e seconde della scuola Sante Tani incontrano i Carabinieri del Cites in un laboratorio sensoriale per conoscere alcune specie protette: varano, tegu, tartarughe marine e tanti altri. - facebook.com Vai su Facebook

I carabinieri incontrano gli alunni della scuola primaria di via Cavour [FOTO] - Gli alunni delle classi 4D e 4E hanno consegnato ai militari alcune lettere, testimonianze spontanee di stima, vicinanza e affetto nei confronti dell’Arma ... Lo riporta ilpescara.it

I carabinieri incontrano gli alunni della scuola primaria di via Cavour - Condividi Carabinieri a scuola primaria via Cavour dicembre 20251 Foto da: I carabinieri incontrano gli alunni della scuola primaria di via Cavour Carabinieri a scuola primaria via Cavour dicembre 202 ... Riporta ilpescara.it

Cultura della Legalità: i carabinieri incontrano gli studenti delle elementari - Serravalle Scrivia: i Carabinieri hanno incontrato gli studenti della scuola “Martiri della Benedicta” rispondendo a molte domande ... Segnala ilpiccolo.net

Educazione alla legalità: i Carabinieri incontrano gli alunni della Manzoni di Cividale - Incontro tra Carabinieri e alunni della Manzoni di Cividale per parlare di diritti, legalità e sicurezza. Lo riporta nordest24.it

Cultura della legalità, i Carabinieri incontrano gli studenti dell’IC “Bosco Lucarelli” di Benevento - Nell’ambito delle iniziative che l’Arma dei Carabinieri promuove sul territorio nazionale per diffondere la cultura della legalità tra gli studenti, nella giornata di ieri il personale dell’Arma ha in ... Come scrive ntr24.tv

Giornata Nazionale degli Alberi, Carabinieri e scuole insieme per tutelare il territorio - Anche quest’anno l’Arma dei Carabinieri ha inteso conferire un significato concreto all’evento, articolando iniziative di sensibilizzazione rivolte agli alunni ... Da abruzzolive.it