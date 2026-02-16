Sophia Kirkby ha avuto l'appuntamento a San Valentino a Cortina | un uomo viaggia mille km chi è

Sophia Kirkby, la slittinista americana, ha incontrato un uomo che ha percorso mille chilometri per stare con lei a Cortina durante le Olimpiadi invernali di San Valentino. La campionessa ha condiviso sui social il momento in cui si sono incontrati, mostrandosi sorridente e felice. L’uomo, identificato solo con il nome di Mark, ha raccontato di aver deciso di fare il viaggio per sorprendere Sophia e trascorrere insieme una giornata speciale. La coppia si è scattata molte foto e ha condiviso alcuni momenti di complicità davanti alle telecamere.

La slittinista americana Sophia Kirkby ha svelato con chi ha scelto di passare il giorno di San Valentino a Cortina durante le Olimpiadi invernali, dopo l'appello che aveva lanciato ai suoi pretendenti per farsi avanti per un appuntamento.🔗 Leggi su Fanpage.it Sophia Kirkby, appello alle Olimpiadi: “Sono single, cerco un appuntamento per San Valentino” La slittinista americana Sophia Kirkby, reduce da successi ai Mondiali, ha attirato l’attenzione anche fuori dalle piste. Milano Cortina e il casting sentimentale, Sophia Kirkby: “Due appuntamenti per San Valentino” Sophia Kirkby, atleta americana di Milano-Cortina, ha annunciato due incontri per San Valentino dopo aver lanciato un appello online per trovare un appuntamento. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Olimpiadi, la storia di Sophia Kirkby: corre con le parole del papà sui guanti e cerca un fidanzato a Milano Cortina; Sophia Kirkby ha già trovato l'amore dopo l'appello? Sui social spunta la foto nella spa; Sophia Kirkby inondata di messaggi dopo l'appello alle Olimpiadi: Ho due appuntamenti a San Valentino; Sophia Kirkby: Sono single, chi esce con me?. L'atleta Usa riceve 600 proposte dopo l'appello: Ho già due appuntamenti per San Valentino. Amore olimpionico: la slittinista Sophia Kirkby cerca il suo San Valentino durante Milano-CortinaLe Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 non stanno solo accendendo la passione per lo sport, ma anche creando uno dei contest romantici più curiosi della storia olimpica. Sophia Kirkby, 24enne atle ... msn.com San Valentino: l’appello virale di Sophia Kirkby scatena il Villaggio di Milano-Cortina 2026Quando le Olimpiadi incontrano l’amore: Sophia Kirkby tra gare, social e appuntamenti di San Valentino. Ecco l'insolito annuncio dell'atleta. notizie.it Sono pronta a offrire una pins". Sophia Kirkby, atleta statunitense dello slittino, non si è fatta problemi a lanciare una richiesta diretta sui social: "Prime Olimpiadi da single, chi esce con me ". Il suo annuncio ha rapidamente animato il villaggio olimpico, scaten - facebook.com facebook Sophia Kirkby, amore già trovato Gli aggiornamenti ai follower x.com