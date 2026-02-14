Milano Cortina e il casting sentimentale Sophia Kirkby | Due appuntamenti per San Valentino

Sophia Kirkby, atleta americana di Milano-Cortina, ha annunciato due incontri per San Valentino dopo aver lanciato un appello online per trovare un appuntamento. Oggi, festa degli innamorati, ha condiviso con i suoi follower i dettagli di questa iniziativa, pubblicando nuove foto e rispondendo ai commenti dei fan.

(Adnkronos) – Capitolo secondo della saga: ricordate Sophia Kirkby, l’atleta Usa di Milano-Cortina, che aveva lanciato una sorta di casting sentimentale alla ricerca di un appuntamento il giorno di San Valentino? Proprio oggi, festa degli innamorati, l’atleta offre ai follower un aggiornamento. Occhio a due storie: nella prima si scatta un selfie all’aperto, con le montagne innevate alle spalle, cappellino blu con la bandiera americana: ‘ca va sans dire’ sorriso luminoso. Sopra una frase che non passa inosservata: “Busy day today: Two interviews, Two dates”. Giornata intensa: due interviste e due appuntamenti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Sophia Kirkby, la slittinista americana, ha fatto il pieno di messaggi dopo il suo appello per trovare qualcuno con cui passare San Valentino durante le Olimpiadi di Milano Cortina.

Sophia Kirkby ha organizzato un casting insolito al Villaggio Olimpico di Milano Cortina.

