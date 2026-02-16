Sony potrebbe rinviare PS6 al 2029 mentre Nintendo Switch 2 rischia un aumento di prezzo a breve
Sony potrebbe posticipare l’uscita della PS6 al 2029 a causa della scarsità di chip, che rallenta la produzione. Questa situazione si combina con la forte domanda di memorie RAM, spinta dall’espansione dell’intelligenza artificiale. Di conseguenza, anche Nintendo Switch 2 potrebbe vedere un aumento dei prezzi nel prossimo futuro.
La crisi delle memorie RAM, alimentata dalla domanda crescente dell’intelligenza artificiale, potrebbe ridisegnare il calendario della prossima generazione di console. Secondo un report di Bloomberg, Sony starebbe valutando di rinviare l’uscita di PS6 al 2028 o addirittura al 2029. Parallelamente, Nintendo starebbe riflettendo su un possibile aumento di prezzo per Switch 2 nel corso del 2026. Due segnali che indicano come la pressione sui componenti stia incidendo direttamente sulle strategie dei principali produttori hardware. Bloomberg ricorda che la tradizione PlayStation ha finora seguito un ciclo piuttosto regolare: PS3 (2006), PS4 (2013), PS5 (2020). 🔗 Leggi su Game-experience.it
