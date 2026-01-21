switch 2 nintendo potrebbe essere costretta ad alzare il prezzo della console

Secondo alcune previsioni, Nintendo potrebbe dover aumentare il prezzo della prossima console Switch 2. Questa eventualità potrebbe influenzare i consumatori interessati all'acquisto, che finora speravano in una riduzione dei costi. La possibilità di un incremento dei prezzi si inserisce in un contesto di variabili economiche e strategiche, lasciando in sospeso le aspettative di chi attendeva offerte più vantaggiose.

I milioni di appassionati di produzioni Nintendo che attendono un taglio di prezzo per mettere le mani sulla Switch 2 potrebbero dover attendere ancora a lungo: secondo le previsioni infatti nei prossimi mesi potrebbe esserci un rialzo. Il lancio di Nintendo Switch 2 è stato estremamente positivo per l’azienda nipponica, la console è andata a ruba e i dati di vendita hanno fatto segnare un record dopo l’altro, rendendola in pochi mesi la console venduta più rapidamente della storia, non solo a confronto con le altre ammiraglie della casa di Kyoto. Un tale impatto era preventivabile, sia perché la prima Switch è stata una console amatissima dall’utenza, sia perché da tempo gli utenti Nintendo attendevano un salto generazionale per poter giocare i titoli più moderni ad una qualità che rispecchi gli standard attuali dell’industria. 🔗 Leggi su Esports247.it

Nintendo 3DS, esplode la mania per la console ed il prezzo si avvicina a quello di Nintendo Switch 2Negli ultimi mesi, Nintendo 3DS ha registrato un aumento significativo di interesse nel mercato dell'usato, portando i prezzi a livelli sempre più elevati.

Nintendo Switch 2, le vendite della console hanno subito un rallentamento a Natale: Switch 1 ottenne risultati miglioriNintendo Switch 2 ha registrato un rallentamento nelle vendite durante il periodo natalizio, evidenziando una flessione rispetto ai risultati ottenuti dalla prima generazione.

