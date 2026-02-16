Le rane velenose sono al centro di un nuovo sospetto che coinvolge la morte di Alexei Navalny, a causa della presenza della tossina epibatidina sulla loro pelle. La sostanza, nota per la sua potenza, potrebbe essere stata utilizzata come veleno, alimentando le ipotesi di un omicidio mirato. Recenti analisi indicano che questa sostanza si trova in alcune specie di rane tropicali, conosciute anche come rane velenose, che vivono in regioni remote dell’America centrale.

Che cos'è l'epibatidina, la potente tossina che si trova sulla pelle di alcune rane e che si sospetta sia stata usata per uccidere l'oppositore russo Nel fine settimana Francia, Regno Unito, Svezia, Germania e Paesi Bassi hanno concluso che il dissidente russo Alexei Navalny fu ucciso in Russia «molto probabilmente» per avvelenamento utilizzando l’epibatidina. È una potente tossina che può essere trovata sulla pelle di alcune specie di rana del Sudamerica, nota per causare velocemente la paralisi dei muscoli, compresi quelli coinvolti nella respirazione. L’epibatidina può essere raccolta dalla pelle delle rane ma anche prodotta in laboratorio. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Le rane velenose e la morte di Alexei Navalny

European Allies Say Alexei Navalny Poisoned By Dart Frog Toxin, Russia Rejects Allegation

