Alexei Navalny è morto in una colonia penale artica, e ora parenti e sostenitori si sono radunati davanti alla sua tomba a Mosca per ricordarlo. Durante l’incontro, alcuni hanno portato fiori e hanno condiviso ricordi, cercando di mantenere vivo il suo ricordo tra le persone.

A due anni dalla morte di Alexei Navalny in una colonia penale artica, parenti e sostenitori si sono riuniti davanti alla sua tomba a Mosca per rendergli omaggio. Anche rappresentanti di ambasciate straniere hanno deposto fiori in sua memoria. Regno Unito, Francia, Germania, Svezia e Paesi Bassi hanno reso noto che test di laboratorio europei confermano l' avvelenamento con epibatidina, una rara tossina. La madre, Lyudmila Navalnaya, ha chiesto giustizia accanto alla tomba del figlio: "Sappiamo con cosa è stato avvelenato. Vogliamo conoscere tutti i nomi dei responsabili".