Lucio Presta ex agente di Bonolis all' attacco | Sonia è l’aguzzino di Paolo L’ha tradito con un cantante di Sanremo un conduttore e un chirurgo

Lucio Presta ha accusato Sonia di aver tradito Paolo Bonolis con un cantante di Sanremo, un conduttore e un chirurgo, causando la rottura tra loro. Presta ha scritto nel suo libro che i tradimenti sono stati alla base della fine della collaborazione con Bonolis, e ha fornito dettagli sui tre uomini coinvolti.

Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video Nel libro in cui ripercorre anche la rottura con Paolo Bonolis, Lucio Presta mette nero su bianco una versione dei fatti che definisce decisiva per la fine del loro rapporto personale e professionale. Secondo l'ex agente del conduttore, il punto di rottura sarebbe legato a Sonia Bruganelli e a un presunto racconto fatto da lei all'ex marito: l'accusa, cioè, di un tradimento con lo stesso Presta. Un'ipotesi che l'agente dice di avere respinto, arrivando a rispondere con un elenco di presunti amanti attribuiti alla ex opinionista del Grande Fratello.