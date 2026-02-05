Il nuovo sondaggio mostra un calo per Fratelli d’Italia e il Partito Democratico, mentre il Movimento 5 Stelle avanza. Debutta con l’1,6% di consensi il partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, che si inserisce nel quadro politico con una piccola percentuale. La situazione si muove e gli equilibri sembrano cambiare, anche se ancora lentamente.

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia e il Pd calano, il Movimento 5 Stelle cresce. E Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci, entra in gioco secondo il sondaggio dell'Istituto Only Numbers (Alessandra Ghisleri) per Porta a Porta, con le intenzioni di voto oggi in caso di elezioni. Fratelli d'Italia cede lo 0,2 % rispetto alla rilevazione dello scorso 12 gennaio e scende al 29,8%, confermandosi ampiamente primo partito. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è seguita dal Pd al 23,1% (-0,3%). Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte guadagna l'1,1% e arriva all'11,3%.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Fratelli dItalia Pd

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Fratelli dItalia Pd

Argomenti discussi: Sondaggi politici 2026, Meloni torna a guadagnare sul Campo largo/ Stallo Pd 22%: FI davanti a Lega, calo AVS; Sondaggi 2026, Meloni vola, Pd cresce poco, crollo M5S, su FI, stabile Lega; Sondaggi politici 2026/ FdI +7% sul Pd, Governo stabile ma è allarme sugli ‘indecisi’: 58% voterebbe sinistra; Sondaggi politici 2026/ Sicurezza e Esteri, Governo top al 48% spinge il Campo largo a -4%. Calano Lega e AVS.

Sondaggio politico, frenano Fratelli d'Italia e Pd. Vannacci debutta con 1,6%Fratelli d'Italia cede lo 0,2 % rispetto alla rilevazione dello scorso 12 gennaio e scende al 29,8%, confermandosi ampiamente primo partito. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio, ... adnkronos.com

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia cresce ancora al 29,4%, su anche il Pd: chi guadagna più votiFratelli d'Italia cresce ancora, al 29,4%. Sale anche il Pd, al 21,8%. Bene pure Forza Italia. Stabili invece, il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra e Lega. Vediamo quali partiti prendono più ... fanpage.it

Sondaggio politico del 2 febbraio: come andrebbe se si votasse oggi facebook

Sondaggio politico del 2 febbraio: come andrebbe se si votasse oggi x.com