Referendum i sondaggi confermano | il vantaggio del Sì ridotto a circa sei punti E gli indecisi sono ancora il 40%

I sondaggi prefigurano un fronte del sì con un vantaggio ridotto a circa sei punti percentuali, con il 40% degli indecisi. La battaglia referendaria si fa più combattuta, mentre il margine tra le due opzioni si assottiglia in vista della consultazione di primavera.

Un altro sondaggio incoraggia il fronte dei contrari alla riforma Nordio. Una rilevazione di YouTrend per SkyTg24, pubblicata martedì 10 dicembre, conferma che in vista del referendum di primavera la distanza tra il Sì e il No si è ridotta a circa sei punti: attualmente il 53% di chi ha già deciso il proprio orientamento voterebbe per confermare la modifica costituzionale voluta dal ministro della Giustizia, il 47% per bocciarla. Il sondaggio non fornisce il dato degli indecisi, ma stima un’affluenza alle urne pari al 56% (i referendum costituzionali, ricordiamo, non prevedono il quorum del 50% +1). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it