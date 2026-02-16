Sondaggi sorpasso clamoroso | terremoto Vannacci
Vannacci torna al centro della scena politica dopo un sondaggio che lo vede superare nettamente i rivali, provocando un vero e proprio terremoto nel panorama elettorale. La sua crescita rapida, alimentata dalle polemiche recenti, cambia gli equilibri e accende discussioni tra gli elettori sui social e nelle conversazioni di ogni giorno.
Succede tutto in poche ore, e il clima si scalda come se fosse già campagna elettorale. Un nome torna a rimbalzare nelle chat, sui social, nei corridoi dei palazzi: c'è chi parla di "scossa", chi di svolta, chi di sfida aperta. E soprattutto c'è un numero che, all'improvviso, fa rumore. È la sera del 16 febbraio quando il "termometro" dei sondaggi restituisce un'immagine chiara: qualcosa si sta muovendo davvero. E a certificare l'onda è l'istituto Swg, con una rilevazione che inizia a pesare dentro e fuori la maggioranza. Il numero che fa discutere: il balzo che nessuno ignora più. Secondo Swg, Futuro Nazionale continua a crescere e questa volta lo fa con un salto che accende i riflettori: dal "sotto 3%" di una settimana fa al 3,6% di oggi.
Recenti sondaggi rivelano un sorpasso inaspettato che potrebbe rivoluzionare l’orizzonte politico italiano.
