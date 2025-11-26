Sondaggi regionali il sorpasso clamoroso a sorpresa C’è già chi pesta i piedi per terra
Un nuovo confronto elettorale basato sull’analisi dei voti raccolti nelle sei regioni che sono tornate alle urne in autunno – Marche, Calabria, Veneto, Toscana, Campania e Puglia – mostra un risultato inatteso: il cosiddetto campo largo supera il centrodestra. Secondo i dati, Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e le liste civiche di centrodestra totalizzano 3.564.232 voti, pari al 46,8%, mentre Pd, M5S, Avs, Casa riformista, altre liste e civiche di centrosinistra arrivano a 3.783.398 voti, pari al 49,7%. È YouTrend a scattare questa fotografia in valori assoluti dell’ultima tornata regionale (con esclusione della Valle d’Aosta), spiegando che «Sulla carta la situazione vedrebbe un leggero vantaggio del campo largo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
