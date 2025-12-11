Clamoroso Sondaggi c’è un sorpasso a dir poco inaspettato | cambia tutto

Recenti sondaggi rivelano un sorpasso inaspettato che potrebbe rivoluzionare l’orizzonte politico italiano. Sebbene le urne siano ancora lontane, i dati indicano un mutamento di scenario che potrebbe avere ripercussioni significative, segnando un punto di svolta nel panorama politico nazionale.

L’orizzonte delle urne resta lontano, ma la distanza non attenua la sensazione che qualcosa, nel panorama politico italiano, stia lentamente cambiando traiettoria. Per mesi il quadro è sembrato immobile, fissato in una geografia di rapporti di forza che pareva destinata a durare a lungo. E invece l’ultimo sondaggio realizzato da YouTrend per SkyTg24 introduce un elemento inedito, una crepa appena percettibile ma sufficiente a suggerire che la dinamica potrebbe essere meno scontata del previsto. Oggi, infatti, sommando aritmeticamente le percentuali delle diverse forze, il cosiddetto campo progressista otterrebbe un vantaggio di quasi quattro punti sull’attuale maggioranza: un margine che non traduce automaticamente voti in seggi, certo, ma che rompe un equilibrio consolidato dal 2022, l’anno del trionfo del centrodestra. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it