Sondaggi politici Futuro Nazionale di Vannacci parte con il 2,9% mentre la Lega risente della rottura

Futuro Nazionale, il nuovo partito lanciato da Vannacci, si impone sulla scena con il 2,9% negli ultimi sondaggi, poco al di sotto della soglia di sbarramento: i risultati dell'ultima Supermedia Agiyoutrend sulle intenzioni di voto e sul referendum costituzionale sulla Giustizia.🔗 Leggi su Fanpage.it

Sondaggi politici 2026/ Pd e M5s risalgono, Lega scende al 6% tallonata da Futuro Nazionale di VannacciSondaggi politici 2026, intenzioni di voto: Pd e M5s risalgono, Forza Italia stabile, FdI e Lega in calo, al 3,9% Futuro Nazionale di Vannacci ... ilsussidiario.net

Sondaggi politici 13 febbraio 2026: FdI resta primo, Lega in frenata e l’effetto Vannacci agita il centrodestraC’è una costante e una novità, guardando i sondaggi politici alla vigilia di metà febbraio.La costante è Fratelli d’Italia, ancora nettamente primo partito.La novità è il debutto di Futuro Nazionale, ... alphabetcity.it

Il consigliere regionale è pronto a lasciare il gruppo al Ferro Fini per aderire a Futuro Nazionale del generale. La promessa: «Non tradirò il presidente Stefani» - facebook.com facebook

#tagada Futuro Nazionale farà parte del centrodestra La risposta di Nicola Procaccini a Tiziana Panella x.com