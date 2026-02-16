Solidarietà in Libano il progetto Rinasce dona una fotocopiatrice per garantire lo studio a quasi 300 bambini
Le fotocopiatrici in uso non erano più riparabili e la loro sostituzione rappresentava una necessità urgente per garantire la continuità dell’attività didattica Prosegue il progetto umanitario e di cooperazione internazionale “Rinasce”, promosso dai Comuni di Bagnacavallo e Forlì con il contributo della Regione Emilia-Romagna e il coinvolgimento di realtà associative del territorio. Nelle scorse settimane è stata consegnata in Libano una fotocopiatrice professionale destinata alla scuola primaria “Ecole Gratuite des Sœurs de Sainte Thérèse” di Darbaachtar El-Koura. L’iniziativa è stata sostenuta dall’associazione bagnacavallese “Amici di Neresheim”.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
L’Abruzzo dona otto autobus a Leopoli per garantire il diritto allo studio degli studenti ukraini
L’Abruzzo ha inviato otto autobus a Leopoli, in Ucraina, per aiutare gli studenti ucraini a raggiungere le scuole in un momento di grande difficoltà.
Solidarietà internazionale, anche il Lions di Bagnacavallo nel Natale per i bambini del Libano
Il Lions Club di Bagnacavallo si unisce al progetto Rinasce, promosso dai Comuni di Forlì e Bagnacavallo con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, per portare solidarietà ai bambini del Libano in occasione del Natale.
