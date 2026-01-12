Solidarietà internazionale anche il Lions di Bagnacavallo nel Natale per i bambini del Libano
Il Lions Club di Bagnacavallo si unisce al progetto Rinasce, promosso dai Comuni di Forlì e Bagnacavallo con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, per portare solidarietà ai bambini del Libano in occasione del Natale. Un gesto di vicinanza e speranza, volto a alleviare le sofferenze di chi vive in contesti segnati dalla guerra, e a regalare un sorriso a chi ne ha più bisogno.
Un gesto semplice, ma capace di accendere un sorriso dove la guerra ha lasciato ferite profonde. Il Lions Club di Bagnacavallo ha aderito al progetto umanitario e di cooperazione internazionale Rinasce, promosso dai Comuni di Forlì e Bagnacavallo con il contributo della Regione Emilia-Romagna.
