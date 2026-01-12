Solidarietà internazionale anche il Lions di Bagnacavallo nel Natale per i bambini del Libano

Il Lions Club di Bagnacavallo si unisce al progetto Rinasce, promosso dai Comuni di Forlì e Bagnacavallo con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, per portare solidarietà ai bambini del Libano in occasione del Natale. Un gesto di vicinanza e speranza, volto a alleviare le sofferenze di chi vive in contesti segnati dalla guerra, e a regalare un sorriso a chi ne ha più bisogno.

