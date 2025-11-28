Social proibiti ai minori di 16 anni l’Ue corre ai ripari | Ci sono troppi pericoli sul web

L'importanza di agire appare evidente dai numeri: il 97% dei giovani europei accede a Internet quotidianamente, e il 78% degli adolescenti tra i 13 e i 17 anni verifica il proprio dispositivo almeno una volta all'ora. Inoltre, un ragazzo su quattro manifesta comportamenti che possono essere classificati come problematici o riconducibili a una forma di dipendenza digitale.

