Slalom olimpico a Bormio | Meillard conquista l’oro Saccardi chiude 12°

Kevin Meillard vince l’oro nello slalom olimpico di Bormio dopo che l’austriaco McGrath cade, permettendogli di salire sul podio. Durante la gara, il talento svizzero approfitta dell’errore del rivale e taglia il traguardo con il miglior tempo. Saccardi si ferma a 12ª posizione, mentre Gstrein e Kristoffersen completano il podio con il secondo e il terzo tempo.

Lo svizzero sfrutta l'uscita di McGrath e si prende il titolo ai Giochi di Milano-Cortina 2026. Argento a Gstrein, bronzo a Kristoffersen. Unico azzurro al traguardo Tommaso Saccardi. La gara che chiude il programma maschile dello sci alpino a Milano-Cortina 2026 incorona Loic Meillard. Sulla pista di Bormio, lo svizzero firma la prova decisiva nella seconda manche e si prende l'oro olimpico con il tempo complessivo di 1'53"61. Una seconda discesa che cambia tutto: Atle Lie McGrath, leader dopo la prima manche, non completa la prova e lascia strada libera all'elvetico.