Meillard ha vinto la medaglia d’oro nello slalom maschile alle Olimpiadi, portando a casa il primo oro per la Svizzera in questa disciplina dopo 78 anni. La sua prestazione ha sorpreso gli appassionati, grazie a una gara molto serrata e a un’ottima seconda manche. Saccardi, invece, ha chiuso la prova con un risultato positivo, dimostrando grande determinazione sulla neve.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.38 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Oggi alle 17.30 troverete su OA Sport anche la Diretta Live testuale di Sinner-Machac. Un saluto sportivo. 14.36 La Svizzera ha vinto 4 ori su 5 in campo maschile in queste Olimpiadi. Solo il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen ha interrotto il loro dominio in gigante. 14.35 La Svizzera aveva vinto un oro olimpico nello slalom maschile solo con Edi Reinalter a St. Moritz 1948. 14.34 La classifica finale dello slalom: 1 Loïc Meillard (Svizzera) – 1:53.61 2 Fabio Gstrein (Austria) – 1:53. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Sci alpino, Slalom maschile Olimpiadi in DIRETTA: Meillard regala l'oro alla Svizzera dopo 78 anni! Bene Saccardi

Saccardi ha ottenuto il miglior risultato in carriera nello slalom maschile alle Olimpiadi, ma la sua gara si è conclusa con un tempo che lo tiene lontano dal podio.

Tommaso Saccardi ha portato l’Italia in vantaggio nella prima manche dello slalom maschile alle Olimpiadi, dopo aver conquistato il decimo tempo con il pettorale numero 12.

