Da Adelaide a Auckland e Hobart ATP e WTA questa settimana in diretta su Sky Sport Tennis

Questa settimana, Sky Sport Tennis trasmette in diretta le principali sfide dell'ATP e WTA, offrendo una copertura completa dei tornei da Adelaide, Auckland e Hobart. Un'occasione per seguire da vicino i match più interessanti e gli italiani impegnati in campo. Un appuntamento dedicato agli appassionati di tennis che desiderano assistere alle gare dei migliori giocatori e giocatrici del circuito internazionale.

Una settimana di grandi match in diretta tra ATP e WTA su Sky Sport Tennis, con copertura completa dai campi e italiani protagonisti.. Riparte alla grande la stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. Quattro i tornei che saranno trasmessi in diretta da lunedì 12 a sabato 17 gennaio 2026: due del circuito maschile ATP, due del circuito femminile WTA. In ambito maschile si svolgeranno: ATP 250 Adelaide International, Adelaide (Australia). ATP 250 ASB Classic, Auckland (Nuova Zelanda). In ambito femminile: WTA 500 Adelaide International, Adelaide (Australia). WTA 250 Hobart International, Hobart (Australia). 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Da Adelaide a Auckland e Hobart, ATP e WTA questa settimana in diretta su Sky Sport Tennis Leggi anche: Riparte il grande tennis su Sky e NOW: tornei ATP WTA in diretta da Brisbane, Auckland, Hong Kong Leggi anche: Grande tennis su Sky e NOW: ATP e WTA in diretta da Basilea, Vienna, Tokyo e Guangzhou La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Quattro tornei LIVE su Sky da oggi: il programma; Tennis in TV – ATP e WTA da Adelaide, Auckland e Hobart in diretta sui canali Sky Sport e SuperTennis (12-17 gennaio); Dove giocheranno gli italiani nei tornei ATP e WTA della settimana 12-17 gennaio; Tutto il tennis in. Atp Adelaide e Atp Auckland, dove vedere in tv e streaming - In campo anche questa settimana con quattro tornei che portano dritto a Melbourne, dove da domenica 18 si va in campo per gli Australian Open. sport.sky.it

