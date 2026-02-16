Jannik Sinner torna in campo a Doha dopo aver perso la semifinale agli Australian Open contro Novak Djokovic. La delusione per quella partita lo ha spinto a concentrarsi subito su nuovi obiettivi. Questa settimana, il giovane tennista italiano affronta il torneo ATP 500, che inizia lunedì 16 febbraio, e si prepara a sfidare il rivale Carlos Alcaraz. Nel frattempo, nel torneo si presenta anche Machac, un avversario da non sottovalutare, che potrebbe mettere alla prova la determinazione di Sinner.

Smaltita ormai da giorni l’amarezza per la sconfitta in semifinale agli Australian Open contro Novak Djokovic, Jannik Sinner ricomincia la “caccia” a Carlos Alcaraz dall’Atp 500 di Doha al via lunedì 16 febbraio. L’altoatesino numero due del mondo affronta al primo turno il tennista ceco Tomas Machac, attuale numero 31 del ranking Atp. Chi è Machac. Il 25enne avversario di Jannik è entrato nella Top 100 nel 2022 e raggiungo il 20esimo posto, il suo best ranking, nel marzo 2025 dopo aver conquistato il primo titolo dell'Atp Tour ad Acapulco, diventando il primo giocatore ceco nella Top 20 dai tempi di Berdych nel 2018. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sinner riparte da Doha: chi è Machac e dove vedere la gara

