Sinner-Machac riparte da Doha la scalata di Jannik al vertice | il pronostico

Jannik Sinner affronta Machac a Doha dopo la sconfitta a Melbourne contro Djokovic, perché vuole rilanciarsi nel circuito. Il torneo ATP 500 in Qatar rappresenta un’occasione importante, e il suo primo avversario sarà il tennista ceco, che ha ottenuto una vittoria convincente nell’ultimo turno. Sinner, che torna in campo dopo aver perso contro il serbo, punta a mettere in mostra tutti i progressi fatti in allenamento.

Nel torneo Atp 500 in programma in Qatar, subito il ceco per il tennista azzurro che torna dopo la sconfitta in semifinale a Melbourne contro Djokovic In attesa di vedere se ci sarà in finale il primo scontro ufficiale a livello Atp del 2026 tra Sinner ed Alcaraz, il numero due del mondo tornerà in campo per affrontare il primo turno del torneo di Doha e ricominciare la scalata al primo posto nel ranking che appartiene allo spagnolo. Scopriamo pronostico e quote di Sinner-Machac in programma lunedì 17 febbraio alle ore 11.30. Sinner arriva a Doha dopo la cocente delusione di Melbourne dove non è riuscito a difendere il titolo conquistato nel 2024 e nel 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner-Machac, riparte da Doha la scalata di Jannik al vertice: il pronostico Jannik Sinner, sorteggio sfortunato a Doha: gli avversari turno per turno. Subito Machac! Jannik Sinner affronta un sorteggio difficile a Doha, perché al suo primo turno incontra subito Machac. Sinner riparte da Doha Jannik Sinner torna in campo a Doha dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dal torneo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sinner riparte da Doha, esordio con Machac: La sconfitta con Djokovic mi ha insegnato tante cose; ATP Doha: Jannik Sinner riparte da Machac, Alcaraz esordisce con Rinderknech; Sinner riparte da Doha: Machac al debutto; Melbourne alle spalle, Sinner riparte da Doha. Jannik Sinner riparte da Tomas Machac: il tabellone dell'ATP 500 di DohaIl numero due del mondo torna in campo nel 'Qatar ExxonMobil Open 2026', in cui è presente anche Carlos Alcaraz, leader del seeding ... msn.com Sinner, vicino il debutto a Doha: quando gioca con MachacQuando gioca Jannik Sinner? Domani, lunedì 16 febbraio, inizia ufficialmente l'Atp 500 di Doha, torneo che sancirà il ritorno in campo del tennista azzurro, reduce dalla cocente eliminazione nella sem ... lamilano.it # ***La fase operaia*** *Ci sono stagioni che cominciano con un trofeo, e altre che cominciano con una domanda.* ***Quella di Jannik Sinner, a Doha****, sembra appartenere alla seconda categoria.* *Il tabellone gli mette davanti subito ****Tomas Machac** facebook Jannik Sinner, sorteggio sfortunato a Doha: gli avversari turno per turno. Subito Machac! - x.com