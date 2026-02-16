Sinner e Alcaraz all’ATP Doha quanto vale il montepremi e i loro ingaggi milionari
Carlos Alcaraz e Jannik Sinner partecipano all’ATP 500 di Doha, che si svolge dal 16 al 22 febbraio 2026, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La presenza di questi due tennisti di punta fa salire il livello del torneo e aumenta le aspettative sul montepremi, che quest’anno raggiunge cifre record. Con ingaggi milionari e premi che superano i 2 milioni di dollari, la competizione si conferma uno degli eventi più ricchi del circuito ATP.
L’ ATP 500 di Doha 2026, in programma dal 16 al 22 febbraio, parte con un tabellone di alto profilo: sono annunciati i primi due giocatori del mondo, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, insieme ad altri nomi di prima fascia. L’evento rientra in una strategia più ampia di investimenti sportivi del Qatar e, negli ultimi anni, ha visto crescere peso e risorse: nel 2025 è salito di categoria e di montepremi Il montepremi dell’ATP 500 di Doha 2026. Il vincitore del torneo ATP 500 di Doha incassa oltre mezzo milione di dollari, con premi a scalare per ogni turno. Il titolo assegna anche 500 punti per il ranking. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
