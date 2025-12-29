Al termine della stagione tennistica 2025, si analizzano i montepremi ATP e le classifiche di guadagno dei giocatori. Alcaraz guida la lista, mentre Sinner si colloca al settimo posto di tutti i tempi. Questa panoramica permette di comprendere l’andamento economico del circuito e i risultati raggiunti dai principali atleti nel corso dell’anno.

La classifica dei guadagni. Terminata la stagione tennistica, è tempo di bilanci anche sul piano economico. L’ATP ha diffuso i dati ufficiali sui montepremi 2025 e in testa alla classifica stagionale c’è Carlos Alcaraz: il numero uno del mondo ha incassato 21,4 milioni di dollari, bonus compresi, portando il totale in carriera oltre quota 60 milioni e salendo al quinto posto all time. Subito alle sue spalle, per guadagni complessivi, c’è Jannik Sinner. L’azzurro ha chiuso il 2025 con 19,1 milioni di dollari – senza poter beneficiare dei bonus dei Masters 1000 e 500, saltati in parte per la squalifica Clostebol – e con 56,6 milioni totali è settimo nella classifica storica. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Tennis, montepremi ATP 2025: Alcaraz in testa, Sinner settimo all time

