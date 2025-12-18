Ztl, si stringono le maglie. Nuovi varchi attivi per stanare i ‘furbetti’.

Lucca intensifica i controlli sulla ZTL con nuove misure volte a tutelare il centro storico. L’attivazione di un nuovo varco in via Elisa, all’incrocio con via Santa Chiara, segna un passo importante nel rafforzamento del sistema di sorveglianza. Obiettivo: contrastare i comportamenti scorretti e garantire una mobilità più ordinata e sostenibile nel cuore della città.

Lucca, 18 dicembre 2025 – Con l’attivazione del varco in via Elisa all’incrocio con via Santa Chiara entra nel vivo il piano di ammodernamento e potenziamento del sistema di controllo della zona a traffico limitato in centro storico. Da ieri, infatti, non è più possibile accedere in auto senza permesso nei pressi di Porta San Gervasio – le multe per i ‘furbetti’ scatteranno anche qui dopo un mese di pre-esercizio - ma è in vigore l’obbligo di svoltare a destra, nel primo tratto percorribile di via Santa Chiara, dove invece – causa modifiche alla viabilità per i lavori a Villa Bottini – le nuove telecamere saranno attivate a fine primavera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

