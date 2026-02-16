Lega Serie A Marotta e Chiellini di nuovo faccia a faccia | gli arbitri tra i temi caldi dell’Assemblea
Beppe Marotta e Giorgio Chiellini si incontrano di nuovo a Milano, dopo le polemiche di San Siro, per discutere degli arbitri. La riunione, promossa dall’Assemblea della Lega Serie A, arriva in un momento di tensione tra le principali squadre italiane. I due dirigenti si scontrano da settimane su decisioni arbitrali che hanno influito sui risultati delle partite, e questa volta si aspettano di affrontare anche il tema delle scelte dei fischietti nelle sfide recenti.
Inter Juve, indaga la Procura: non solo Comolli-Chiellini, furia Spalletti con Marotta e faccia a faccia Ferri-Modesto. Cosa rischiano
La Procura apre un’indagine sull’ultimo derby tra Inter e Juventus, dopo le tensioni scoppiate in campo e gli scontri verbali tra i dirigenti.
Il faccia a faccia tra i condomini. Il 2 febbraio l’assemblea all’Astra. Un milione a torre per la sicurezza
Il 2 febbraio all’Astra si terrà l’assemblea condominiale dedicata alla sicurezza, con un investimento di un milione di euro per la torre.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
