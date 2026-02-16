Lega Serie A Marotta e Chiellini di nuovo faccia a faccia | gli arbitri tra i temi caldi dell’Assemblea

Beppe Marotta e Giorgio Chiellini si incontrano di nuovo a Milano, dopo le polemiche di San Siro, per discutere degli arbitri. La riunione, promossa dall’Assemblea della Lega Serie A, arriva in un momento di tensione tra le principali squadre italiane. I due dirigenti si scontrano da settimane su decisioni arbitrali che hanno influito sui risultati delle partite, e questa volta si aspettano di affrontare anche il tema delle scelte dei fischietti nelle sfide recenti.

La Procura apre un’indagine sull’ultimo derby tra Inter e Juventus, dopo le tensioni scoppiate in campo e gli scontri verbali tra i dirigenti.

