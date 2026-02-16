Simonelli annuncia | Il 23 marzo incontro società arbitri Kalulu-Bastoni? Protocollo assurdo per me il VAR…
Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha annunciato che il 23 marzo si terrà un incontro con le società arbitri. La sua decisione nasce dalle recenti polemiche sul protocollo riguardante le sfide tra Kalulu e Bastoni, che considera del tutto ingiusto e poco chiaro, paragonandolo al funzionamento del VAR. Durante la conferenza stampa di oggi, ha spiegato che questa questione ha creato molta confusione tra le squadre e gli arbitri, portando a discussioni accese in campo.
Inter News 24 Simonelli, presidente di Lega Serie A, ha parlato in conferenza stampa dopo l’Assemblea odierna: le dichiarazioni. Ezio Simonelli, presidente di Lega Serie A, è intervenuto in conferenza stampa: ESITO DELL’ASEMBLEA – «Assemblea molto tranquilla, abbiamo preso una serie di decisioni, a partire dall’avvio della trattativa per acquisire la maggioranza del Fantacalcio, per poterlo arricchire con le nostre immagini e dare un prodotto sempre più appetibile. L’altra decisione importante, forse meno pubblicizzata, è aver modificato lo statuto per il paracadute: chi retrocederà in Serie B potrà usare il paracadute già a fini dell’indice di liquidità. 🔗 Leggi su Internews24.com
Bastoni-Kalulu, Simonelli (Serie A): “Protocollo Var non adeguato, 23 marzo incontro tra arbitri e club”
Il difensore del Milan, Pierre Kalulu, è stato espulso durante la partita contro l'Inter perché Bastoni ha simulato un contatto, portando a polemiche sull'uso del VAR.
Simonelli (presidente Serie A) dopo l’Assemblea di Lega: «Faremo un incontro tra le società e gli arbitri. Kalulu Bastoni? Protocollo assurdo»
Ezio Maria Simonelli, presidente della Serie A, ha annunciato che le società e gli arbitri si incontreranno presto per discutere delle recenti polemiche sui protocolli.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Var e polemiche, Simonelli: Il 23 marzo incontro di club e allenatori con RocchiIl presidente della Lega di Serie A annuncia una riunione dopo le polemiche di Inter-Juve ... msn.com
Simonelli: Il 23 marzo incontro tra società e arbitri in Lega. Con Butti una proposta per il VARAbbiamo fissato per il 23 marzo l'incontro tra le società e gli arbitri. Ci saranno gli allenatori, più che i capitani, e i vertici arbitrali. Questo è l'annuncio dato da Ezio Maria Simonelli, presi ... msn.com
#Totti: " #Bastoni- #Kalulu Cose sempre successe. Ma va messa una regola precisa altrimenti succederà ancora" x.com
SportMediaset. . Kalulu - Bastoni è stato il tema più dibattuto dell'ultima puntata di Pressing. Fabrizio Biasin, sul caso, parla così #SportMediaset #Mediaset #Biasin #Bastoni #Pressing - facebook.com facebook