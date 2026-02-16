Simonelli annuncia | Il 23 marzo incontro società arbitri Kalulu-Bastoni? Protocollo assurdo per me il VAR…

Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha annunciato che il 23 marzo si terrà un incontro con le società arbitri. La sua decisione nasce dalle recenti polemiche sul protocollo riguardante le sfide tra Kalulu e Bastoni, che considera del tutto ingiusto e poco chiaro, paragonandolo al funzionamento del VAR. Durante la conferenza stampa di oggi, ha spiegato che questa questione ha creato molta confusione tra le squadre e gli arbitri, portando a discussioni accese in campo.

Inter News 24 Simonelli, presidente di Lega Serie A, ha parlato in conferenza stampa dopo l’Assemblea odierna: le dichiarazioni. Ezio Simonelli, presidente di Lega Serie A, è intervenuto in conferenza stampa: ESITO DELL’ASEMBLEA – «Assemblea molto tranquilla, abbiamo preso una serie di decisioni, a partire dall’avvio della trattativa per acquisire la maggioranza del Fantacalcio, per poterlo arricchire con le nostre immagini e dare un prodotto sempre più appetibile. L’altra decisione importante, forse meno pubblicizzata, è aver modificato lo statuto per il paracadute: chi retrocederà in Serie B potrà usare il paracadute già a fini dell’indice di liquidità. 🔗 Leggi su Internews24.com

Il difensore del Milan, Pierre Kalulu, è stato espulso durante la partita contro l'Inter perché Bastoni ha simulato un contatto, portando a polemiche sull'uso del VAR.

