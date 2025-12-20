Sabatini attacca Chivu dopo Bologna Inter | Un errore evidente che pesa tanto Si è dimostrato inesperto

Inter News 24 Sabatini su Bologna Inter, l’eliminazione nerazzurra in Supercoppa passa da una scelta chiave: la disamina attenta del giornalista. L’eliminazione dell’Inter dalla Supercoppa Italiana per mano del Bologna continua a far discutere. Tra le voci più critiche c’è quella di Sandro Sabatini, che nel corso di un video pubblicato sul proprio canale YouTube ha analizzato la semifinale persa dai nerazzurri, individuando un punto preciso su cui, a suo giudizio, si è deciso il match. Sabatini non nega i meriti del Bologna né il valore del suo allenatore, ma sposta subito il focus su altro: «Adesso vi racconteranno che il Bologna ha giocato bene, ed è vero, che Italiano è un grande allenatore e che c’è un senso storico nella finale col Napoli, ma la storia di questa semifinale va raccontata con gli errori di Chivu, fondamentalmente uno, evidente». 🔗 Leggi su Internews24.com

