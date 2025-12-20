Sabatini attacca Chivu dopo Bologna Inter | Un errore evidente che pesa tanto Si è dimostrato inesperto
Inter News 24 Sabatini su Bologna Inter, l’eliminazione nerazzurra in Supercoppa passa da una scelta chiave: la disamina attenta del giornalista. L’eliminazione dell’Inter dalla Supercoppa Italiana per mano del Bologna continua a far discutere. Tra le voci più critiche c’è quella di Sandro Sabatini, che nel corso di un video pubblicato sul proprio canale YouTube ha analizzato la semifinale persa dai nerazzurri, individuando un punto preciso su cui, a suo giudizio, si è deciso il match. Sabatini non nega i meriti del Bologna né il valore del suo allenatore, ma sposta subito il focus su altro: «Adesso vi racconteranno che il Bologna ha giocato bene, ed è vero, che Italiano è un grande allenatore e che c’è un senso storico nella finale col Napoli, ma la storia di questa semifinale va raccontata con gli errori di Chivu, fondamentalmente uno, evidente». 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Sabatini esalta l’Inter: «Lautaro simbolo e Chivu scelta giusta. Ieri i nerazzurri hanno dimostrato che…»
Leggi anche: Lecce-Napoli, rigore assegnato dopo tre minuti di esame autoptico. Quel che si dice un «chiaro ed evidente errore»
Sabatini: “No Chivu, nessuno ha mai detto Inter finita! E io bischero posso permettermi di…” - Sandro Sabatini, ha commentato così il momento dell'Inter di Cristian Chivu dopo la sconfitta in Supercoppa contro il Bologna ... msn.com
Inter, Sabatini deciso: "Mi aspettavo Chivu fosse pronto. Ha salvato il Parma giocando a calcio" - Storico direttore sportivo della Serie A tra Roma, Lazio e Bologna tra le altre, Walter Sabatini ha rilasciato delle dichiarazioni nel corso del programma streaming 'Viva El Futbol' con Lele Adani, ... tuttomercatoweb.com
Inter, Lautaro ascolta Chivu: è sempre più uomo-squadra. Due episodi da leader sabato - L'attaccante dell'Inter si dimostra capitano vero spronando e aiutando i compagni ... msn.com
L'ex giallorosso Sabatini rivela: "Massara sta lavorando come un fabbro per portare Zirkzee alla Roma". L'olandese ex Bologna è l'attaccante giusto per rinforzare la squadra di Gasperini - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.