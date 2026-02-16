Simone Inzaghi ha deciso di lasciare l’Inter alla fine del 2025, ma potrebbe ancora giocare un ruolo importante in una trattativa di mercato. La scelta deriva dalla volontà del tecnico di concentrarsi su nuovi progetti, anche se resta legato ai nerazzurri. Recentemente, Inzaghi ha ricevuto un’offerta da 15 milioni di euro per il suo ruolo di consulente, un importo che ha suscitato attenzione tra i tifosi.

Simone Inzaghi salva l'Inter e si prende il 'bidone' da 15 milioni di euro

L'Inter si prepara a competere in Riad per la Supercoppa, mentre si susseguono voci su un possibile ritorno di Simone Inzaghi.

Nelle ultime ore, sul mercato dell’Inter, Simone Inzaghi ha tentato nuovamente di rinnovare il reparto difensivo, proponendo acquisti per Acerbi e De Vrij.

