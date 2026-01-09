Mercato Inter spunta il clamoroso retroscena | no secco a Simone Inzaghi La ricostruzione

Nelle ultime ore, sul mercato dell’Inter, Simone Inzaghi ha tentato nuovamente di rinnovare il reparto difensivo, proponendo acquisti per Acerbi e De Vrij. Tuttavia, la società nerazzurra ha deciso di non procedere con queste operazioni, confermando la volontà di mantenere la rosa attuale. Questa scelta rappresenta un aggiornamento importante sulle strategie di mercato della squadra, senza ulteriori dettagli ufficiali o dichiarazioni.

Inter News 24 Mercato Inter, nelle ultime ore Simone Inzaghi ci ha provato nuovamente sia per Acerbi che per De Vrij: no secco dei nerazzurri. Il muro eretto dall’Inter ha retto l’urto dei petrodollari. Nonostante il pressing asfissiante di Simone Inzaghi, che avrebbe voluto portare con sé all’ Al-Hilal uno dei suoi fedelissimi della retroguardia nerazzurra, la dirigenza di Viale della Liberazione è stata categorica. Come confermato da Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore si è registrato un nuovo contatto tra i due club, ma la risposta dell’Inter è stata un secco “no” sia per Francesco Acerbi che per Stefan De Vrij. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, spunta il clamoroso retroscena: no secco a Simone Inzaghi. La ricostruzione Leggi anche: Calciomercato Inter, spunta il retroscena su Luis Henrique: Besiktas interessato ma… La ricostruzione Leggi anche: Pio Esposito Inter, spunta il retroscena estivo sul Napoli: ci sono stati due tentativi, la ricostruzione Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Musmarra a sorpresa: “Se parte Frattesi mi hanno spifferato questo nome per l’Inter”; Serie A – Clamoroso maxi scambio di calciomercato tra Inter e Fiorentina: tutti i dettagli; Inter, per Cancelo era fatta: il clamoroso retroscena del suo passaggio al Barcellona che ha scatenato il caos; Juventus, spunta il nome di Chiesa per un clamoroso ritorno. Scambio clamoroso con Frattesi: Inter pronta a chiudere | VIDEO - Frattesi via dall'Inter: lo scambio che i nerazzurri sono pronti a chiudere subito. interlive.it

