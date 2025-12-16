Inter a Riad per la Supercoppa non è da escludere che Simone Inzaghi possa far visita ai nerazzurri
L'Inter si prepara a competere in Riad per la Supercoppa, mentre si susseguono voci su un possibile ritorno di Simone Inzaghi. Dopo l'addio dell'allenatore, non si esclude un suo possibile incontro con i nerazzurri, anche se al momento si tratta solo di una possibilità da valutare.
Una reunion tra l’Inter e Simone Inzaghi, a quasi sei mesi dall’addio, non è da escludere, anche se al momento resta soltanto una possibilità da incastrare. A fare il punto è il Corriere dello Sport, che spiega come tutto dipenda dagli impegni dell’ Al Hilal, attuale club del tecnico piacentino. Inzaghi si è trasferito stabilmente a Riyadh con la famiglia, città che in questi giorni ospita anche la Supercoppa Italiana. Sulla carta, dunque, le condizioni per un incontro ci sarebbero. Tuttavia, la variabile decisiva è rappresentata dal calendario: sia l’Inter di Chivu sia l’Al Hilal scenderanno in campo venerdì, rendendo complicato un primo incrocio. Ilnerazzurro.it
INTER-MILAN 2-3 | HIGHLIGHTS | FINALE | EA SPORTS FC Supercup 2025
Supercoppa Italiana, quando si gioca, dove e come vederla in tv: la guida - Il 18, il 19 e il 22 dicembre Riad, in Arabia Saudita, si disputa la Final Four di Coppa Italia. corriere.it
Supercoppa italiana, l’oro d’Arabia: montepremi da record. Arrivano Chiellini e Buffon - ufficialmente Ea Sports Fc Supercup, trasmessa in Italia da Mediaset - tuttosport.com
«Vogliamo tornare a casa con la coppa, ogni trofeo va onorato e possibilmente preso». Le parole di Chivu riassumono perfettamente lo stato d’animo dell’Inter, che parte per Riad con un obiettivo chiaro: riscattare la Supercoppa persa a gennaio e dimostrare - facebook.com facebook
#Bologna, #Italiano: " #Supercoppa un orgoglio, andremo a Riad per dare fastidio. Contro l' #Inter..." x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati all’evento.