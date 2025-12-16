Inter a Riad per la Supercoppa non è da escludere che Simone Inzaghi possa far visita ai nerazzurri

L'Inter si prepara a competere in Riad per la Supercoppa, mentre si susseguono voci su un possibile ritorno di Simone Inzaghi. Dopo l'addio dell'allenatore, non si esclude un suo possibile incontro con i nerazzurri, anche se al momento si tratta solo di una possibilità da valutare.

Una reunion tra l’Inter e Simone Inzaghi, a quasi sei mesi dall’addio, non è da escludere, anche se al momento resta soltanto una possibilità da incastrare. A fare il punto è il Corriere dello Sport, che spiega come tutto dipenda dagli impegni dell’ Al Hilal, attuale club del tecnico piacentino. Inzaghi si è trasferito stabilmente a Riyadh con la famiglia, città che in questi giorni ospita anche la Supercoppa Italiana. Sulla carta, dunque, le condizioni per un incontro ci sarebbero. Tuttavia, la variabile decisiva è rappresentata dal calendario: sia l’Inter di Chivu sia l’Al Hilal scenderanno in campo venerdì, rendendo complicato un primo incrocio. Ilnerazzurro.it

INTER-MILAN 2-3 | HIGHLIGHTS | FINALE | EA SPORTS FC Supercup 2025

