SILENT HILL | Townfall si mostra in un primo trailer carico di tensione ed orrore
Durante l’ultimo evento State of Play di Sony, Konami ha mostrato il primo trailer di SILENT HILL: Townfall, suscitando tensione e paura tra i fan. La società ha deciso di svelare il video dopo mesi di silenzio sul nuovo capitolo, alimentando le attese con scene inquietanti e ambientazioni cupe. Nel trailer, si vedono figure oscure e suoni inquietanti che fanno pensare a un ritorno spaventoso nel mondo di Silent Hill.
Konami Digital Entertainment ha presentato, durante l’ultimo State of Play di Sony Interactive, un inedito trailer dedicato a SILENT HILL: Townfall. Il filmato offre una prima visione dettagliata dell’ultimo capitolo della celebre serie horror psicologica. Sviluppato da Screen Burn e co-pubblicato da Annapurna Interactive e KONAMI, SILENT HILL: Townfall è un horror psicologico indipendente e autoconclusivo ambientato nelle fredde e isolate terre scozzesi. I fan possono aggiungere fin da ora SILENT HILL: Townfall alle proprie wishlist. Dopo il misterioso debutto e il teaser del 2022, SILENT HILL: Townfall torna alla ribalta con nuove rivelazioni agghiaccianti.🔗 Leggi su Game-experience.it
Silent Hill: Townfall, l'orrore psicologico si sposta in Scozia nel 2026
Silent Hill: Townfall, l’orrore psicologico si sposta in Scozia nel 2026, quando i giocatori potranno immergersi in un mondo inquietante tra paesaggi cupi e atmosfere disturbanti, grazie alla nuova ambientazione che sfrutta i paesaggi rurali e le leggende locali scozzesi.
Annunciato il nuovo Silent Hill Transmission con novità su Silent Hill: Townfall
Konami annuncia un nuovo Silent Hill Transmission che si terrà il 12 febbraio alle 16:00 PT, cioè alle 1:00 di notte del 13 febbraio in Italia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
