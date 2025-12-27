Branco di cinghiali a spasso per le strade di Siena
Siena, 27 dicembre 2025 – Invasione di cinghiali a Siena. Da giorni vengono segnalati avvistamenti di un gruppo composto da una enorme femmina con i suoi numerosi cuccioli. Mercoledì 24, alla vigilia di Natale, sono stati girati alcuni video in viale Bracci dai passanti sorpresi e incuriositi, che ritraggono la famiglia di animali selvatici mentre ‘pasteggia’ nelle aree verdi di separazione tra le corsie della strada. Siena, branco di cinghiali a spasso per la città Ieri mattina lo stesso branco è stato avvistato a Scacciapensieri e in viale Aldo Moro, nei pressi del palasport del Cus, mentre correva lungo le collina nella zona, fino a rifugiarsi di nuovo nella macchia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
