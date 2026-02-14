conferenza di monaco ghribi ecam la sicurezza nasce dalla cooperazione

Durante la conferenza di Monaco, Ghribi di Ecam ha spiegato che la sicurezza si costruisce attraverso la collaborazione reale tra i paesi. Ha aggiunto che le discussioni ufficiali devono portare a azioni concrete e non rimanere solo parole. Quest'anno, i partecipanti si sono concentrati su come unire le forze per affrontare le minacce comune, come il terrorismo e i cambiamenti climatici.

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Alla Munich Security Conference 2026 il dialogo non è un rituale, ma una responsabilità concreta. In un tempo attraversato da tensioni, conflitti e ridefinizioni degli equilibri globali, Monaco resta uno dei pochi luoghi in cui politica, difesa, economia e società civile si confrontano con realismo e visione”. E' quanto dichiara Kamel Ghribi, presidente di Ecam – The European Corporate Council on Africa and the Middle East – in occasione della Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera. “Ho avuto il piacere di incontrare il Ministro della Difesa Guido Crosetto – ha proseguito -, con il quale abbiamo condiviso una riflessione franca sul ruolo dell'Italia in uno scenario internazionale sempre più complesso: sicurezza europea, relazioni transatlantiche, cooperazione industriale e responsabilità nel Mediterraneo allargato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

