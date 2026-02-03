Roma, molte imprese artigiane chiedono che il nuovo decreto per rafforzare la sicurezza dei prodotti tenga conto delle loro caratteristiche. Si oppongono a norme troppo stringenti che potrebbero mettere in difficoltà le micro e piccole imprese, chiedendo invece regole chiare e proporzionate. La preoccupazione principale è che le piccole attività non vengano escluse dal mercato a causa di regolamenti troppo complessi o onerosi.

ROMA – Pieno sostegno agli obiettivi di rafforzare la sicurezza generale dei prodotti immessi in commercio e la tutela dei consumatori ma è necessario che il decreto legislativo per attuare il Regolamento Europeo tenga conto delle specificità delle imprese artigiane e delle micro e piccole imprese, sia improntato a criteri di chiarezza e proporzionalità, non si trasformi in un fattore di esclusione dal mercato per le piccole attività. È quanto hanno indicato CNA, Confartigianato e Casartigiani in audizione davanti alla Commissione Industria del Senato, evidenziando che a poco più di un anno dall’entrata in vigore, l’applicazione del Regolamento è ancora limitata. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Imprese artigiane: “Pieno sostegno all’obiettivo di rafforzare la sicurezza dei prodotti e la tutela dei consumatori”

Approfondimenti su Imprese Artigiane

Molti italiani si trovano a dover affrontare le bollette di luce e gas e spesso non sanno come muoversi.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Imprese Artigiane

Le associazioni artigiane siciliane avanzano proposte per le imprese dopo ciclone HarryLe maggiori associazioni dell'artigianato e della piccola impresa nella Regione - CNA Sicilia, Confartigianato Sicilia, Casartigiani Sicilia e Clai Sicilia, ... 98zero.com

Ebas Sicilia attiva nuove misure di welfare: borse di studio, bonus infanzia, cultura e sport per imprese artigianeBorse di studio, misure di sostegno allo studio, supporto alla prima infanzia, contributi per la frequenza di campi e centri estivi, sostegno ai nuclei familiari con persone con disabilità, bonus cult ... lavocedellisola.it

Dalle Confederazioni artigiane "pieno sostegno all’obiettivo di rafforzare la #sicurezza dei #prodotti e la tutela dei #consumatori ma è necessario che il decreto legislativo tenga conto delle specificità delle imprese artigiane e delle #mpmi". x.com

Numeri che parlano chiaro: l’edilizia è uno dei motori dell’economia ligure. I nostri dati, citati dall’Assessore Marco Scajola, confermano la crescita del settore con 112 nuove imprese. Continuiamo a dare voce alle imprese artigiane e a sostenere lo sviluppo d - facebook.com facebook