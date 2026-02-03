Imprese artigiane | Pieno sostegno all’obiettivo di rafforzare la sicurezza dei prodotti e la tutela dei consumatori

Roma, molte imprese artigiane chiedono che il nuovo decreto per rafforzare la sicurezza dei prodotti tenga conto delle loro caratteristiche. Si oppongono a norme troppo stringenti che potrebbero mettere in difficoltà le micro e piccole imprese, chiedendo invece regole chiare e proporzionate. La preoccupazione principale è che le piccole attività non vengano escluse dal mercato a causa di regolamenti troppo complessi o onerosi.

ROMA – Pieno sostegno agli obiettivi di rafforzare la sicurezza generale dei prodotti immessi in commercio e la tutela dei consumatori ma è necessario che il decreto legislativo per attuare il Regolamento Europeo tenga conto delle specificità delle imprese artigiane e delle micro e piccole imprese, sia improntato a criteri di chiarezza e proporzionalità, non si trasformi in un fattore di esclusione dal mercato per le piccole attività. È quanto hanno indicato CNA, Confartigianato e Casartigiani in audizione davanti alla Commissione Industria del Senato, evidenziando che a poco più di un anno dall’entrata in vigore, l’applicazione del Regolamento è ancora limitata. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

