Giuliano UGL | Nelle corsie degli ospedali servono regole certe Valorizzare i professionisti italiani è una priorità

Gianluca Giuliano, segretario nazionale della UGL Salute, sottolinea l'importanza di stabilire regole chiare nelle corsie degli ospedali e di valorizzare i professionisti italiani, evidenziando le criticità legate al riconoscimento dei titoli degli operatori sanitari provenienti da Paesi extra Ue e l'assenza di un accordo ufficiale in conferenza stato-regioni.
Il segretario nazionale della UGL Salute, Gianluca Giuliano, interviene con fermezza sul tema del riconoscimento dei titoli degli operatori sanitari provenienti da Paesi extra Ue, alla luce delle criticità emerse e dell'assenza di un accordo in conferenza stato regioni che disciplino i requisiti per esercitare la professione e il protrarsi delle deroghe introdotte in fase pandemica. “Non possiamo accettare che nelle nostre strutture continuino a operare professionisti con titoli poco chiari o non adeguatamente verificati”, dichiara Giuliano. “Le misure emergenziali del periodo Covid avevano una logica in un contesto straordinario, ma oggi rischiano di trasformarsi in una pratica ordinaria che mette a rischio la sicurezza dei pazienti e crea disparità tra operatori”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
