Sicurezza a San Cataldo il Comune assicura | Cancelli controllati e chiusi regolarmente
Il Comune di San Cataldo ha deciso di intervenire dopo aver scoperto persone senza fissa dimora che si introducono nel cimitero, provocando preoccupazione tra i cittadini. Da settimane, i cancelli vengono controllati più volte al giorno e vengono chiusi ogni sera per evitare ingressi non autorizzati. Inoltre, le squadre di assistenza sociale offrono supporto alle persone senza casa che vengono trovate all’interno del cimitero, cercando di trovare loro una sistemazione temporanea.
“Ad oggi tutti i cancelli di San Cataldo vengono controllati e chiusi regolarmente. Alle persone senza fissa dimora trovate a dormire all’interno del cimitero è stato offerto il supporto delle Unità di strada professionali e sono stati attivati tutti gli interventi legalmente possibili. Gli ultimi controlli effettuati dalla Polizia locale non hanno rilevato ulteriori problematicità”. Lo ha spiegato l’assessora a Sicurezza urbana integrata, Polizia locale e Coesione sociale Alessandra Camporota rispondendo a un’interrogazione presentata lunedì 16 febbraio in Consiglio comunale dal capogruppo di Fratelli d’Italia Luca Negrini e dedicata alla presenza di giacigli di fortuna all’interno del cimitero di San Cataldo.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Fossola, il cimitero torna aperto . I cancelli erano chiusi per sicurezza
Il cimitero di Fossola riapre al pubblico dopo la chiusura temporanea per motivi di sicurezza.
Cimitero di San Cataldo, riparato il sistema di automazione dei cancelli
È stato riparato il sistema di automazione dei cancelli del cimitero di San Cataldo, che aveva subito guasti a causa di ruote ovalizzate e cuscinetti a sfera danneggiati.
