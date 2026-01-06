Fossola il cimitero torna aperto I cancelli erano chiusi per sicurezza

Il cimitero di Fossola riapre al pubblico dopo la chiusura temporanea per motivi di sicurezza. La decisione è stata comunicata a seguito delle proteste dei cittadini e grazie all’intervento dell’assessore Carlo Orlandi, che ha ascoltato le esigenze della comunità. La riapertura rappresenta un passo importante per garantire il rispetto delle esigenze di cittadini e visitatori, ripristinando l’accesso al luogo di memoria e rifugio.

Riaperto, dopo le tante proteste dei cittadini, l’ingresso del cimitero di Fossola. La buona notizia che tutta la comunità di Fossola, ma non solo, stava aspettando, è stata annunciata dal gruppo ‘Salviamo il Castello di Moneta’, che ringrazia l’assessore Carlo Orlandi per essere venuto incontro alle esigenze del territorio. La segnalazione dei cittadini era arrivata gli ultimi giorni di dicembre: si attestava che le persone anziane non riuscivano più a raggiungere le tombe dei loro cari, così come alcune persone con disabilità non erano in grado di entrare nel cimitero. Il problema era nato dopo la decisione di Nausicaa di chiudere il cancello di via Agricola per evitare comportamenti scorretti, come l’accesso al cimitero con mezzi non autorizzati, a volte usati anche per rubare vasi o rame. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fossola, il cimitero torna aperto . I cancelli erano chiusi per sicurezza Leggi anche: Si ritorna in classe, ma a Montefredane cancelli chiusi per più tempo Leggi anche: Palasport di Genova, gestione troppo costosa. Cancelli chiusi ed eventi spostati Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Fossola, il cimitero torna aperto . I cancelli erano chiusi per sicurezza.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.