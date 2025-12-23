Cimitero di San Cataldo riparato il sistema di automazione dei cancelli

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato riparato il sistema di automazione dei cancelli del cimitero di San Cataldo, che aveva subito guasti a causa di ruote ovalizzate e cuscinetti a sfera danneggiati. La riparazione garantisce ora il corretto funzionamento del grande cancello carrabile, ripristinando la chiusura automatica notturna e migliorando la sicurezza dell’area.

Ruote ovalizzate e cuscinetti a sfera danneggiati. Sono queste le cause che hanno determinato la mancata chiusura notturna del grande cancello carrabile del cimitero di San Cataldo. La deformazione delle ruote e dei cuscinetti, causata dal notevole peso delle ante, aveva infatti compromesso il

