Cimitero di San Cataldo riparato il sistema di automazione dei cancelli

È stato riparato il sistema di automazione dei cancelli del cimitero di San Cataldo, che aveva subito guasti a causa di ruote ovalizzate e cuscinetti a sfera danneggiati. La riparazione garantisce ora il corretto funzionamento del grande cancello carrabile, ripristinando la chiusura automatica notturna e migliorando la sicurezza dell’area.

Ruote ovalizzate e cuscinetti a sfera danneggiati. Sono queste le cause che hanno determinato la mancata chiusura notturna del grande cancello carrabile del cimitero di San Cataldo. La deformazione delle ruote e dei cuscinetti, causata dal notevole peso delle ante, aveva infatti compromesso il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Leggi anche: Scoperto e smantellato un nuovo accampamento accanto al cimitero di San Cataldo Leggi anche: Modena, i senza fissa dimora dormono nei loculi vuoti del cimitero di San Cataldo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Senzatetto al cimitero di San Cataldo, la denuncia: «Cancelli sempre spalancati». CIMITERO DI SAN CATALDO, RIPARATO IL SISTEMA DI AUTOMAZIONE DEI CANCELLI - Sono queste le cause che hanno determinato la mancata chiusura notturna del grande cancello carrabile del Cimitero di San Cataldo. tvqui.it Modena, i senza fissa dimora dormono nei loculi vuoti del cimitero di San Cataldo - Nel cimitero storico di San Cataldo a Modena, i senza fissa dimora hanno trovato riparo nelle tombe momentaneamente non utilizzate ... ilfattoquotidiano.it

CIMITERO SAN CATALDO, I LOCULI DIVENTANO RIFUGIO PER SENZATETTO - Il cimitero monumentale di San Cataldo è diventato rifugio notturno per senzatetto che trovano riparo nei loculi vuoti. tvqui.it

Pubblichiamo un’immagine di Mattia Meschieri sui cancelli ancora aperti, anzi, spalancati, del monumentale cimitero di San Cataldo di Modena. “E così questa notte i cancelli di San Cataldo sono stati lasciati nuovamente aperti. Il Comune di Modena non è in - facebook.com facebook

#Modena, #senzatetto dormono al #cimitero di San Cataldo, la denuncia: «Cancelli sempre spalancati» x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.