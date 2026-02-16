Meloni a Niscemi a piedi nella zona rossa incontra gli sfollati | Subito 150 milioni non sarà come nel ’97

Giorgia Meloni è arrivata a Niscemi per visitare personalmente la zona colpita dalla frana, dopo aver sorvolato l’area un mese fa. La premier ha incontrato gli sfollati e ha promesso immediatamente 150 milioni di euro, assicurando che questa volta gli aiuti arriveranno subito e non si ripeteranno i ritardi del ’97. La visita si è svolta a piedi nella zona rossa, dove i residenti cercano di ricostruire le loro vite tra le macerie.

La premier Giorgia Meloni si trova a Niscemi. E’ tornata nel luogo della frana che aveva sorvolato già un mese fa. Ha visitato a piedi la zona rossa del comune colpito da una grave frana in seguito al ciclone Harry che si è abbattuto sulla Sicilia. Ha ringraziato i vigili del fuoco e gli uomini e le donne della protezione civile impegnati sul posto. È in corso ora in comune una riunione con le autorità locali e il dipartimento della protezione civile guidato da Ciciliano. Dopo la riunione, Meloni incontrerà una delegazione di cittadini sfollati. Meloni nei pressi della frana. La premier ha mantenuto l’impegno che aveva assunto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

