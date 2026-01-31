Maltempo ordinanza per Calabria Sicilia e Sardegna | misure urgenti anche per Niscemi

Niscemi si prepara ad affrontare le conseguenze del maltempo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha firmato un’ordinanza che ordina interventi urgenti nelle zone più colpite di Calabria, Sicilia e Sardegna. Le misure sono state prese dopo le recenti piogge intense che hanno causato danni e rischi nelle aree costiere. La situazione resta sotto stretta sorveglianza mentre le autorità si muovono per mettere in sicurezza le zone più colpite.

(Adnkronos) – Il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, ha firmato un'ordinanza relativa ai primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Sicilia. Tra le diverse disposizioni, l’articolo 17 dell’ordinanza riguarda.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Protezione Civile ordinanza

Il governo italiano ha dichiarato lo stato di emergenza e ha destinato 100 milioni di euro per interventi urgenti nelle regioni del Sud colpite da pioggia e maltempo, tra cui Sicilia, Sardegna e Calabria.

L’ondata di maltempo causata dal passaggio del ciclone Harry sta interessando il Sud Italia, provocando danni e allagamenti in Sicilia, Calabria e Sardegna.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Protezione Civile ordinanza

Argomenti discussi: Maltempo e secondo giorno di allerta rossa, scuole chiuse anche domani a Reggio Calabria; Stato Emergenza Maltempo 2026: 100 Milioni per Calabria, Sicilia e Sardegna; Ciclone Harry, al Sud danni per almeno 740 milioni. Allerta gialla oggi sulla Sicilia - Campania, sabato 24 gennaio allerta gialla per temporali; Nuova allerta maltempo in Calabria, Sicilia e Sardegna, centinaia di evacuati.

Maltempo, ordinanza per Calabria, Sicilia e Sardegna: disposizioni anche per NiscemiIl capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, ha firmato un'ordinanza per Calabria, Sicilia e Sardegna ... adnkronos.com

Maltempo: ordinanza, previste procedure accelerate in derogaUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

L’ordinanza della Protezione civile per i territori colpiti dal maltempo. Occhiuto (come i governatori di Sardegna e Sicilia) nominato commissario delegato. Fondi aggiuntivi per le famiglie con anziani o disabili - facebook.com facebook