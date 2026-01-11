Fillea Cgil Sicilia | Rischio sismico necessaria una legge speciale di prevenzione e messa in sicurezza sismica della Sicilia Sud-orientale

La Sicilia Sud-orientale è tra le zone più sismiche d’Europa, con un passato segnato da eventi devastanti. La Fillea Cgil Sicilia evidenzia l’importanza di adottare una legge speciale per la prevenzione e la messa in sicurezza sismica di questa regione. Un intervento necessario per ridurre i rischi e proteggere le comunità, considerando la vulnerabilità del territorio e le conseguenze di terremoti passati.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.