Fillea Cgil Sicilia | Rischio sismico necessaria una legge speciale di prevenzione e messa in sicurezza sismica della Sicilia Sud-orientale
La Sicilia Sud-orientale è tra le zone più sismiche d’Europa, con un passato segnato da eventi devastanti. La Fillea Cgil Sicilia evidenzia l’importanza di adottare una legge speciale per la prevenzione e la messa in sicurezza sismica di questa regione. Un intervento necessario per ridurre i rischi e proteggere le comunità, considerando la vulnerabilità del territorio e le conseguenze di terremoti passati.
“La Sicilia Sud-orientale è una delle aree a più elevato rischio sismico d’Europa. La sua storia è segnata da eventi devastanti che hanno prodotto migliaia di vittime e la distruzione di interi territori”. Così Giovanni Pistorio, segretario generale della Fillea Cgil Sicilia, che elenca: “il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
