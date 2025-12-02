Costruzioni Fillea Cgil Sicilia | Flessione negli appalti cresce il rischio di infiltrazioni mafiose

La Fillea Cgil Sicilia lancia l’allarme sul rallentamento del settore delle costruzioni ion Sicilia. Il segretario generale Giovanni Pistorio avverte come scelte di bilancio e indirizzi normativi del Governo rischino di "comprimere investimenti, liquidità e prospettive, con effetti amplificati. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Fillea Cgil Modena in cantiere o in azienda accanto ai #lavoratori delle #costruzioni sempre, ovunque e dovunque. #fillea #Cgil #CgilSocial #edile #lavoratori #costruzioni #insiemepiuforti Fillea Cgil | Modena Cgil | Fillea Cgil Emilia Romagna | - facebook.com Vai su Facebook

Costruzioni, la Fillea Cgil Sicilia: “Rallentamento pericoloso. Cresce il rischio usura e infiltrazioni mafiose” - La Fillea Cgil Sicilia lancia l’allarme sul rallentamento del settore delle costruzioni, un comparto che rappresenta uno dei principali motori produttivi dell’Isola. Riporta mondopalermo.it

Fillea Cgil Sicilia, presentato lo studio “Lavoro e costruzioni in Sicilia, scenari 2025-2030” - Invecchiamento della popolazione in età lavorativa, mancanza di manodopera, soprattutto se qualificata, innovazioni di settore e necessità di uno slancio del percorso formativo. Secondo canicattiweb.com

Costruzioni, Di Franco (Fillea-Cgil): il governo rischia di spegnere il motore - Per il sindacalista, l’arretramento del settore può essere il colpo finale all’industria di questo Paese già ferma da mesi. Riporta msn.com

Fillea Cgil Sicilia, analisi in Sicilia su richiesta Cig imprese - Solo il 21,82 delle imprese edili di Siracusa ha fatto richiesta di cassa integrazione questa estate nelle giornate di maggiore caldo, percentuale che scende al 12,46% nella provincia di Enna. Segnala ansa.it

Fillea Cgil approva il rinnovo del contratto edilizia e rafforza il suo impegno per la legalità - Due giornate di incontri, dibattiti e mobilitazione nel segno della legalità e dei diritti per i lavoratori e le lavoratrici del settore edilizio. Lo riporta huffingtonpost.it

«Costruire bene significa costruire giusto»: Fillea Cgil lancia l’allarme su sicurezza, contratti e futuro dei lavoratori edili - Il segretario regionale Celebre: "Senza formazione, contratti equi e legalità, nessuna grande opera sarà davvero un’opportunità di sviluppo" ... Segnala catanzaroinforma.it