Ciclone Harry la Regione attiva il confronto con la Farnesina | a breve incontro con le imprese

Il ciclone Harry ha portato ingenti danni in Sicilia, spingendo la Regione a chiedere un confronto con la Farnesina. La Protezione civile locale ha già avviato i primi controlli sui danni e si prepara a un incontro con le aziende colpite per valutare le misure di sostegno.

Strumenti finanziari, coperture assicurative e modalità di accesso al centro del webinar dedicato alle aziende siciliane colpite dal maltempo dopo il vertice istituzionale di Palermo Dopo l’ondata di maltempo provocata dal ciclone Harry, si muove la macchina istituzionale per sostenere le imprese siciliane danneggiate. Il ministero degli Affari esteri ha attivato un pacchetto di misure straordinarie con l’obiettivo di garantire continuità operativa alle aziende e accompagnarne i percorsi di crescita sui mercati internazionali. In questo quadro si inserisce il webinar operativo in programma il 19 febbraio alle ore 11, promosso dalla Farnesina e organizzato da Sace insieme a Maeci, Agenzia Ice, Cdp e Simest.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è a Palermo per incontrare il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.

La Regione Sicilia apre ai ristori per le imprese agricole colpite dal ciclone Harry.

