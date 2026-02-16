Ciclone Harry la Regione attiva il confronto con la Farnesina | a breve incontro con le imprese
Il ciclone Harry ha portato ingenti danni in Sicilia, spingendo la Regione a chiedere un confronto con la Farnesina. La Protezione civile locale ha già avviato i primi controlli sui danni e si prepara a un incontro con le aziende colpite per valutare le misure di sostegno.
Strumenti finanziari, coperture assicurative e modalità di accesso al centro del webinar dedicato alle aziende siciliane colpite dal maltempo dopo il vertice istituzionale di Palermo Dopo l’ondata di maltempo provocata dal ciclone Harry, si muove la macchina istituzionale per sostenere le imprese siciliane danneggiate. Il ministero degli Affari esteri ha attivato un pacchetto di misure straordinarie con l’obiettivo di garantire continuità operativa alle aziende e accompagnarne i percorsi di crescita sui mercati internazionali. In questo quadro si inserisce il webinar operativo in programma il 19 febbraio alle ore 11, promosso dalla Farnesina e organizzato da Sace insieme a Maeci, Agenzia Ice, Cdp e Simest.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è a Palermo per incontrare il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.
Ciclone Harry, in Sicilia danni per centinaia di milioni di euro: dialogo costante tra Regione e Governo nazionaleProsegue il confronto tra Regione Siciliana e Governo nazionale per fronteggiare le conseguenze del Ciclone Harry in Sicilia. newsicilia.it
Danni da maltempo in Sicilia, la Regione fa il punto: Richiesti 741 milioni, già stanziati 680Danni del ciclone Harry in Sicilia: la Regione ha chiesto 741 milioni allo Stato e stanziato 680 milioni propri. Prosegue la ricognizione dei danni e il dialogo con il Governo nazionale. corrieretneo.it
