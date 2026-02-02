Ciclone Harry e Niscemi piano per aiutare le imprese | Tajani mobilita la Farnesina Il ministro è arrivato in Sicilia

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è a Palermo per incontrare il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. L’obiettivo è mettere in campo un piano di aiuti alle imprese colpite dal ciclone Harry e dalle recenti calamità naturali. Tajani ha già visitato la sede della Regione e sta lavorando con le autorità locali per definire interventi concreti. La missione riguarda anche Calabria e Sardegna, che hanno subito danni simili.

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha incontrato il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani a Palermo, a Palazzo d'Orleans, come prima tappa di una missione di sistema a sostegno del tessuto produttivo di Sicilia, Calabria e Sardegna, regioni duramente colpite dalle calamità naturali dello scorso gennaio. La visita si inserisce nel quadro delle iniziative del governo a favore dell'internazionalizzazione e vede la partecipazione dei vertici di Ice, Simest, Sace e Cassa Depositi e Prestiti. Tajani incontrerà gli imprenditori per illustrare le misure straordinarie prese dal governo a sostegno delle aziende dei territori colpiti.

