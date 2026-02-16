Sicilia ciclone Harry | Meloni tra emergenza danni e necessità di interventi strutturali per la prevenzione

Il ciclone Harry ha provocato ingenti danni in Sicilia, spingendo Meloni a visitare Niscemi per valutare i danni subiti. La Presidente del Consiglio si è recata sul posto per verificare di persona gli effetti del maltempo e ha incontrato i residenti colpiti dall’emergenza. Durante la visita, ha sottolineato la necessità di interventi più efficaci per prevenire future calamità simili. Un esempio concreto è il danno alle coltivazioni agricole, che rischia di compromettere la stagione di raccolta.

Meloni a Niscemi, la Sicilia sotto il ciclone: tra emergenza e prevenzione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha visitato oggi, 16 febbraio 2026, Niscemi, in Sicilia, per un sopralluogo diretto nelle aree colpite dal ciclone Harry. La visita, accompagnata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano, mira a valutare i danni e a portare un segnale di vicinanza alle comunità duramente provate dagli eventi atmosferici. Un territorio fragile, una risposta immediata. L'arrivo della Presidente Meloni a Niscemi, località particolarmente vulnerabile, sottolinea l'attenzione del governo per le aree interne del Paese e la necessità di interventi tempestivi.